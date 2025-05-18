Льготы для пенсионеров: какие 7 государственных привилегий доступны украинцам

Часть услуг для украинских пенсионеров предоставляется бесплатно или со скидками. К ним в частности относятся налоговые льготы, субсидии и другие социальные преимущества.

Лица пенсионного возраста в Украине могут рассчитывать не только на доплаты по возрасту, но и на ряд дополнительных льгот. Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины.

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Основные льготы для пенсионеров в Украине:

1. Бесплатный проезд в общественном транспорте: Старики могут пользоваться городским транспортом бесплатно, показав пенсионное удостоверение. В то же время, эта льгота не действует для частных перевозчиков – маршрутных такси и такси.

2. Исключение из земельного налога : Пенсионеры по возрасту освобождаются от обязанности платить налог на землю.

3. Сниженная стоимость автострахования: Владельцы автомобилей с двигателем до 2500 см³ или электромотором до 100 кВт могут оформить автогражданку со скидкой 50%.

4. Безвозмездные коммунальные услуги: Лица пенсионного возраста, проживающие в селах и ранее работавшие учителями, медиками, библиотекарями или в культурной сфере, имеют право на полное освобождение от оплаты за электроэнергию, воду, газ и тепло.

5. Субсидии на жилищно-коммунальные услуги: Размер пособия по оплате коммуналки определяется индивидуально с учетом дохода всех членов домохозяйства.

6. Правовая помощь без оплаты: Пенсионеры могут бесплатно получить юридическую консультацию (первичную и вторичную помощь), если их пенсия не превышает 4722 грн, или 6056 грн для лиц с инвалидностью. Для этого следует обратиться в ближайший центр бесплатной правовой помощи.

7. Парковка без оплаты: На официальных платных парковках пенсионерам разрешается оставлять авто бесплатно.

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