Льготы для украинцев после 60 лет: что предусмотрено в 2025 году
Поддержка пожилых людей является ключевой частью социальной политики Украины. В то же время многие пенсионеры не знают о доступных им льготах в 2025 году, из-за чего рискуют потерять возможность получить помощь от государства.
Редакция UAportal рассказывает, какие именно льготы могут оформить украинцы от 60 лет в 2025 году. Пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий населения, поэтому государство обеспечивает их финансовую поддержку и оказывает помощь в различных сферах жизни.
Граждане, достигшие 60 лет в 2025 году и имеющие пенсионное удостоверение, могут воспользоваться следующими льготами:
Бесплатный проезд
Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд по разным видам транспорта в Украине. Это касается городского общественного транспорта (кроме метро и такси), пригородных автобусов и электричек.
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50% скидка на автострахование
Согласно законодательству, пенсионеры, владеющие автомобилями с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателями мощностью до 100 кВт могут оформить автострахование со скидкой 50%. При этом автомобилем со льготным страхованием имеют право пользоваться не только сами пенсионеры, но и другие лица, принадлежащие к льготным категориям.
Бесплатная юридическая помощь
Пожилые граждане могут получить бесплатную или значительно пониженную плату за юридические услуги. Это включает в себя консультации, помощь с оформлением документов и другие правовые услуги для защиты своих прав.
Освобождение от налога на землю
Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за участки, отвечающие следующим параметрам:
- До 0,12 га – для садоводства.
- До 0,10 га – для дачных нужд.
- До 0,01 га – для строительства гаража.
- До 0,10 га – для строительства в черте города.
- До 0,15 га для застройки в поселках городского типа.
- До 0,25 га – для постройки жилого дома в селе.
- До 2 га – для ведения личного сельского хозяйства.
Льготы на коммунальные услуги и субсидии
Пенсионеры, работавшие в сельской местности в области образования, медицины или культуры, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг.
Жители городов могут рассчитывать на субсидии, если расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж, рассчитанный индивидуально. Для оформления субсидии можно обратиться в Пенсионный фонд Украины или воспользоваться порталом "Действие".
Ранее мы говорили, что для пенсионеров изменятся правила оплаты за коммунальные услуги.
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