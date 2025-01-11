Льготы для украинцев после 60 лет: что предусмотрено в 2025 году

Поддержка пожилых людей является ключевой частью социальной политики Украины. В то же время многие пенсионеры не знают о доступных им льготах в 2025 году, из-за чего рискуют потерять возможность получить помощь от государства.

Редакция UAportal рассказывает, какие именно льготы могут оформить украинцы от 60 лет в 2025 году. Пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий населения, поэтому государство обеспечивает их финансовую поддержку и оказывает помощь в различных сферах жизни.

Граждане, достигшие 60 лет в 2025 году и имеющие пенсионное удостоверение, могут воспользоваться следующими льготами:

Бесплатный проезд

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд по разным видам транспорта в Украине. Это касается городского общественного транспорта (кроме метро и такси), пригородных автобусов и электричек.

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50% скидка на автострахование

Согласно законодательству, пенсионеры, владеющие автомобилями с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателями мощностью до 100 кВт могут оформить автострахование со скидкой 50%. При этом автомобилем со льготным страхованием имеют право пользоваться не только сами пенсионеры, но и другие лица, принадлежащие к льготным категориям.

Бесплатная юридическая помощь

Пожилые граждане могут получить бесплатную или значительно пониженную плату за юридические услуги. Это включает в себя консультации, помощь с оформлением документов и другие правовые услуги для защиты своих прав.

Освобождение от налога на землю

Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за участки, отвечающие следующим параметрам:

До 0,12 га – для садоводства.

До 0,10 га – для дачных нужд.

До 0,01 га – для строительства гаража.

До 0,10 га – для строительства в черте города.

До 0,15 га для застройки в поселках городского типа.

До 0,25 га – для постройки жилого дома в селе.

До 2 га – для ведения личного сельского хозяйства.

Льготы на коммунальные услуги и субсидии

Пенсионеры, работавшие в сельской местности в области образования, медицины или культуры, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг.

Жители городов могут рассчитывать на субсидии, если расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж, рассчитанный индивидуально. Для оформления субсидии можно обратиться в Пенсионный фонд Украины или воспользоваться порталом "Действие".

Ранее мы говорили, что для пенсионеров изменятся правила оплаты за коммунальные услуги.

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