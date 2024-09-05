Льготы для жен участников боевых действий: что предоставляет государство

Жены военных, участвовавших в боевых действиях, имеют право на различные законодательные льготы, о которых часто не знают. Это включает, в частности, скидки на коммунальные услуги и дополнительные возможности для оздоровления детей.

Согласно украинскому законодательству "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", семьи военных со статусом участников боевых действий имеют право на льготы по коммунальным услугам. Об этом пишет 24 Канал.

В частности, предлагаются такие скидки:

75% на оплату жилья;75% на газ, электричество и другие коммунальные услуги (для лиц с инвалидностью эта скидка составляет 100%);75% на топливо для домов без централизованного отопления.

Скидка на коммуналку рассчитывается на 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

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Стоит отметить, что для семей, где все члены являются нетрудоспособными, скидка на газ для отопления составляет 75% от двойной нормы площади, то есть 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью. Члены семей военнослужащих также имеют право подавать заявки на эти льготы.

Где можно подать заявление

Для получения льгот по статусу участника боевых действий можно подать заявление несколькими способами:

посетить любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

прислать документы по почте;

использовать личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

воспользоваться Дія.Підпис в мобильном приложении Дія.

Льготы могут быть предоставлены как самому участнику боевых действий, так и членам его семьи.

Напомним, ранее мы говорили, на какие льготы на проезд в транспорте имеет право участник боевых действий.

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