Лучше не есть на ночь: Названы 5 продуктов, которые будут мешать вам качественно выспаться

Какие продукты нельзя есть на ночь, чтобы выспаться

Бывают вечера, когда, несмотря на все попытки, вам трудно заснуть. Вместо того чтобы отдыхать, вы возможно возвращаетесь в кровать или продолжаете смотреть сериалы. Эта проблема бессонницы может быть вызвана разными факторами, такими как стресс или напряженный рабочий график.

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Однако одной из возможных причин бессонницы вечером могут быть продукты, которые вы употребили перед сном. Huffington Post приводит пять продуктов, которые лучше избегать перед сном, если вы хотите получить качественный и здоровый сон.

Шоколад: Несмотря на соблазн съесть любимую шоколадку перед сном, следует помнить, что в шоколаде содержится как сахар, так и кофеин, особенно в темном шоколаде. Эта комбинация может затруднить засыпание и способствовать бессоннице. Сыр: Перед сном лучше избегать вкусных молочных продуктов, так как они содержат вещество, называемое тирамином, которое может возбуждать вас и усложнять процесс засыпания. Острая пища: Многие острые блюда и специи содержат капсаицин, который придает перцу чили его остроты. Употребление острой пищи перед сном может повлиять на терморегуляцию вашего тела и усложнить процесс засыпания. Мороженое: Подобно тортам, печенью и мармеладным конфетам, мороженое содержит большое количество сахара. Еда, богатая сахаром, вечером может привести к расстройству сна и делать вас чаще просыпаются ночью. Чипсы: Чипсы с высокой соленостью и частым содержанием специй также могут осложнить ваш сон. Излишняя соль может вызвать обезвоживание, и исследования показали, что употребление соленой пищи перед сном может мешать нормальному сну и приводить к ранним пробуждениям.

Вместо этих продуктов эксперты рекомендуют выбирать легкие и здоровые альтернативы для перекуса перед сном. Например, бананы или вишни могут удовлетворить вашу тягу к сладкому и способствовать хорошему сну. В общем, важно помнить, что ужин перед сном не должен быть слишком тяжелым и вкусным, чтобы не мешать засыпанию.

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