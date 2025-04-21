Лучшие из лучших: в какие украинские вузы мечтают поступить студенты в 2025 году

В скором времени в Украине стартует вступительная кампания 2025 года. Тысячи выпускников школ уже размышляют над тем, в каком вузе продолжить обучение и строить карьеру.

Освіта.ua публикует актуальную информацию о топовых заведениях высшего образования страны.

Консолидированный рейтинг ВУЗов Украины

Университеты были оценены на основе трех основных источников:

"ТОП-200 Украина"

База цитирований Scopus

Средний балл НМТ по контракту

Всего в рейтинг вошли 235 заведений, а десятка лидеров выглядят так:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Львовский национальный университет имени Ивана Франко Национальный университет "Львовская политехника" НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца НаУКМА - Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Эти данные базируются на рейтинге за 2024 год, поскольку обновленный список за 2025 год еще не обнародован. Однако лидеры почти не меняются ежегодно.

Позиции ВУЗов по рейтингу Scopus

Другой авторитетный рейтинг — Scopus — оценивает вузы по количеству научных публикаций и частоте их цитирования.

Важные даты вступительной кампании-2025

Основная сессия НМТ продлится с 14 мая по 25 июня 2025 года

продлится с Дополнительная сессия - с 14 по 25 июля

- с Электронные кабинеты абитуриентов откроются 25 июня и будут работать до 20 октября

откроются и будут работать до Абитуриент может подать до 5 заявлений в бюджет и до 15 заявлений в целом

Напомним, студенты ВУЗов с сентября будут проходить базовую общевойсковую подготовку.

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