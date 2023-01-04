Лучшие колядки на Рождество 2023 для взрослых и детей

Колядки на Рождество

Колядки – одна из самых веселых праздничных традиций. Верующие западного обряда уже отпраздновали этот самый ожидаемый праздник, а вот верующие восточного обряда еще готовятся к Рождеству.

Колядовать начинают 6 января сразу после окончания Святого Ужина, или уже утром 7 января, а заканчивают обычно колядовать на праздник Крещения - 19 января.

Мы подготовили вам популярные украинские колядки, которые легко запомнятся и взрослым и детям.

Далі по тексту – українською мовою.

Коляд, коляд, колядниця

Коляд, коляд, колядниця

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за роги.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові.

Коляда

Коляду для вас співаю,

Дай вам Боже урожаю,

Щедрих нив, садів квітучих,

Зірку в небі на Святвечір

Для дорослих і малечі.

Коляда моя лунає,

Увесь світ з Різдвом вітає.

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Ой перший же празник

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А другий же празник

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А третій же празник

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Сніжком запорошило все

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

Ой заграю на дуду

Ой заграю на дуду

Й заспіваю коляду!

Для хазяїна й хазяйки,

Щоб не мали в хаті сварки,

А достаток мали й лад,

Доля квітла, наче сад,

Щоб задумане збулося,

Як ріка життя лилося,

Нива густо колосилась

Й щастя в хаті оселилось!

Я заграв вам на дуду,

Проспівав вам коляду,

А тепер стою зітхаю

На гостинчика чекаю!

Нова радість стала

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

- Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Коляд, коляд, коляда

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Напомним, жители Земли в январе смогут увидеть "Рождественскую комету", которую сначала считали астероидом и открыли только в этом году.

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