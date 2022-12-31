Лучшие поздравления для бабушки и дедушки с Новым годом 2023: картинки и стишки

Многие украинцы надеются, что Новый год 2023 принесет светлое будущее и исполнение желаний. Несмотря на войну, не нужно забывать о поздравлении самых дорогих вам людей.

UAportal собрал лучшие поздравления для бабушки и дедушки. В год Черного Водяного Кролика вы можете пожелать близким благополучия, скорой победы, счастья и здоровья.

Лучшие поздравления с Новым годом в прозе

Дорогая бабушка! Хочу, чтобы в этот зимний новогодний вечер хорошее настроение и сказочная атмосфера заполнили твой дом чудесами, счастьем и приятными неожиданностями. Пусть всегда с тобой будут удача и покой!

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Любимый дедушка, желаю тебе прекрасного новогоднего праздника с украшенной елкой, богатым столом и близкими рядом. Ты всегда поддерживаешь меня, одобряешь мои поступки, учишь меня жизни, советуешь, как поступить в той или иной ситуации. Пусть у тебя в сердце и душе будет всегда тепло и солнечно!

Поздравления для дедушки с Новым годом 2023

С Новым годом, моя добрая бабушка! Пусть огоньки на твоей новогодней елке будут самыми яркими и дарят тебе радость, тепло и счастье! Я тебя крепко целую и желаю, чтобы ты прожила еще много-много лет.

Поздравления с Новым годом для бабушки и дедушки - Новый год 2023

Бабушка, у тебя – самое большое и доброе сердце. Пусть в Новом году оно остается таким же!

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Дорогая и самая добрая бабушка на свете! Пусть исчезнут все твои заботы и болезни, а появятся хорошее настроение и благополучие!

Поздравления с Новым годом для бабушки и дедушки - Новый год 2023

Дорогие бабушка и дедушка, поздравляем с волшебным и чудесным праздником – Новым годом! Как бы ни кружили метели, не трещали морозы, в вашем доме всегда тепло и уютно, легко и весело. Пусть приходящий год принесет еще много радостных событий, приятных сюрпризов, щедрых подарков. Пусть семья крепнет и растет. Благополучие вам и огромного счастья.

Поздравления с Новым годом в стихах

С Новогодними праздниками

И Рождеством Христовым

Вас дедушка мы хотим поздравить

Искренним дружеским словом.

И к Вашему, чтобы дома,

Радость прилетела

И не знали чтобы утомили ее белые крылья.

Поздравления с Новым годом для бабушки и дедушки - Новый год 2023

Год новый идет новым шагом,

Дедушка и бабушку поздравляем с Новым годом!

Желаем здоровья, доброй надежды,

Пусть в новом году сбудутся мечты,

А праздничная колядка на Рождество Христово

Дарит вам Веры, Надежды и Любви.

Поздравления с Новым годом для бабушки и дедушки - Новый год 2023

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