Лунный календарь причесок на март 2023 года: в какие дни лучше стричь волосы

Сделать новую прическу – это один из лучших способов изменить свой внешний вид и придать свежести своей внешности. А поскольку вскоре весна, что может быть лучше, чем начать новое приключение с новой прической.

Астрологи рассказали, когда стричься за Луной в марте 2023 года, чтобы ускорить рост волос. Также они назвали дни, когда к парикмахеру лучше не ходить.

Дни, когда Луна проходит через знаки Козерога, Тельца, Льва и Девы, обычно считаются наиболее благоприятными для похода к парикмахеру. Однако если Луна находится в Водолее или Овне, стрижку лучше отложить.

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Самые благоприятные дни для стрижки: 5, 6, 13, 15, 25, 28 и 31 марта. Эти даты особенно благоприятны для здоровья и роста волос.

Хорошими вариантами для стрижки астрологи считают и эти даты: 2, 3, 4, 7, 11, 14, 24, 26 и 27 марта. Хотя они менее благоприятны, чем первые, они все равно остаются хорошим выбором.

Эти дни считаются нейтральными для любой работы с волосами: 8, 16, 17, 18, 19 и 20 марта.

Минимально рекомендованные дни для стрижки: 1, 9, 10, 12, 22, 23, 29 и 30 число. А вот 21 марта стоит забыть о существовании парикмахерской!

Напомним, астрологи также назвали лучшие даты для свадеб в 2023 году по лунному календарю.

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