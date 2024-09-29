Магнитные бури снова усилились: что делать метеозависимым

Сегодня, 29 сентября, солнечная активность существенно возросла, что привело к усилению магнитных бурь. По данным специалистов, К-индекс достиг отметки 4, что указывает на слабую геомагнитную бурю.

Согласно прогнозу сервиса Meteoagent, в понедельник, 30 сентября, сила геомагнитных штормов снизится до 3 баллов. С 1 по 4 октября геомагнитных штормов предварительно не ожидается. Однако с 5 по 6 октября возможно усиление геомагнитных ударов в К-индекс 4.

Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-activity Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-activity

Метеозависимые люди уже испытывают влияние этого природного явления: головные боли, головокружение, повышенное артериальное давление, бессонница и общее недомогание – это лишь некоторые из возможных симптомов. Однако не стоит отчаиваться, ведь есть способы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм.

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Что такое магнитные бури и почему они влияют на нас?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Когда заряженные частицы солнечного ветра достигают магнитосферы Земли, они вызывают разнообразные явления, в частности полярные сияния. Однако для метеозависимых людей магнитные бури могут привести к ухудшению самочувствия.

Как защититься от магнитных бурь?

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы нормализовать циркадные ритмы.

Предпочтите легкую пищу, богатую витаминами и минералами.

Избегайте жирной, острой и соленой пищи, алкоголя и кофеина.

Регулярные физические нагрузки помогут укрепить организм и лучше противостоять отрицательному воздействию магнитных бурь.

Однако избегайте чрезмерных нагрузок.

Упражняйте дыхательные упражнения, медитацию или йогу, чтобы снять стресс и успокоиться.

Прогулки в парке или лесу помогут обогатить организм кислородом и улучшить настроение.

Почаще проветривайте комнату, чтоб обеспечить приток свежайшего воздуха.

Если вы страдаете хроническими заболеваниями, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом по поводу коррекции лечения во время магнитных бурь.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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