Магнитные бури в октябре: когда ждать мощного удара

По прогнозу Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, 5 октября жители Земли пережили мощную магнитную бурю. В дальнейшем к концу месяца столь мощных всплесков уже не стоит ожидать.

По данным NOAA, 13-15 октября ожидается магнитная буря средней силы, а 23-26 октября будут продолжаться две слабые магнитные бури.

Читайте также: Магнитные бури в октябре: названы опасные дни на второй месяц осени

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно на метеозависимые. Вот несколько симптомов, которые могут возникнуть во время магнитной бури:

Головная боль

Усталость

Бессонница

Нарушение сердечного ритма

Снижение АД (или его повышение)

Головокружение

Депрессия

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на здоровье, следует следовать следующим советам:

Следите за прогнозом погоды и будьте готовы к возможным проблемам со здоровьем. Уменьшите физические нагрузки. Соблюдайте здоровый образ жизни. Здоровое питание, достаточный сон и регулярные упражнения помогут укрепить иммунитет и уменьшить влияние магнитной бури на организм.

Метеозависимым следует принимать седативные препараты, или пить успокаивающие травяные настои.

Следует избегать жирной и острой пищи. Выполняйте дыхательные упражнения или принимайте контрастный душ.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее мы сообщали, почему во время работ в земле следует защищать руки и не рисковать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!