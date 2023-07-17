Маляр об успехах ВСУ на Бахмутском направлении: уволено более 30 кв. км территории. Карта

Украинские силы обороны за время наступления уволили более 30 кв. км территории на Бахмутском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, только за прошедшую неделю "в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта" на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв. км. "В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км", — отметила она.

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При включении из Military Media Center представитель Минобороны отметила, что Силы обороны на юге за время наступления освободили от оккупантов почти 180 кв. км территорий.

Маляр сообщила в своем Телеграмм-канале, что враг сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Здесь продолжаются тяжелые бои.

"Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскил. Задачи у врага две: вернуть утраченные позиции и заставить нас перебросить туда резервы из других направлений", – добавила представительница МОУ.

Маляр говорит, что силы обороны Украины оказывают мощное сопротивление российским захватчикам.

Напомним, в Бахмуте в Донецкой области более года продолжаются ожесточенные бои, однако российским оккупантам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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