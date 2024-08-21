Масштабная солнечная буря 'подарила' Земле новое радиационное кольцо

Недавняя мощная солнечная буря, послужившая причиной ярких полярных сияний по всему миру, принесла неожиданный подарок нашей планете – новое радиационное кольцо.

Ученые из NASA с помощью спутника CIRBE обнаружили, что вокруг Земли образовался временный третий пояс Ван Аллена. Это произошло в результате интенсивных солнечных штормов в мае этого года, сообщает IFLScience.

Вас также заинтересует: НАСА зафиксировала редкое явление: из-за выброса темной плазмы из Солнца будут проблемы с электричеством

Пояса Ван Аллена – это области вокруг Земли, где увлекаются заряженные частицы, двигающиеся вдоль силовых линий магнитного поля планеты.

"Это сродни космическому цунами, которое хлюпает радиационные пояса вокруг и очень быстро смывает наружную часть пояса, объясняя структуру загадочного третьего радиационного пояса", – объясняют ученые.

Хотя продолжительность существования этого нового кольца пока неизвестна, ученые предполагают, что оно может продержаться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Это открытие является важным шагом в понимании того, как солнечная активность влияет на магнитосферу Земли и наши технологии. Ведь сильные солнечные бури могут вызвать сбои в работе спутников, систем связи и энергосистем.

Напомним, в мае 2024 года Землю охватил мощный геомагнитный шторм, повлекший за собой изменения в атмосфере, которых до сих пор не наблюдали. Он был вызван серией выбросов корональной массы (CME) от Солнца и стал самым сильным за последние 20 лет. Среди последствий бури учёные обнаружили огромную спиральную структуру в термосфере и исчезновение ионосферы в средних широтах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!