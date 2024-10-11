Масштабное ДТП во Львовской области: столкнулись автобус, грузовик и несколько авто, есть погибшие и 35 пострадавших (фото)

Утром 11 октября во Львовской области в ДТП попали сразу несколько транспортных средств. Среди них автобус сообщением Варшава-Одесса, грузовик компании "Новая почта" и несколько легковых автомобилей.

В Патрульной полиции Львовщины сообщили, что масштабная авария произошла около 6 часов на объездной дороге Львова.

"В районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев – Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок "Варшава – Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств", – сообщили патрульные.

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Масштабное ДТП во Львовской области. Источник: t.me/lvivpatrolpolice Масштабное ДТП во Львовской области. Источник: t.me/lvivpatrolpolice

Масштабное ДТП во Львовской области. Источник: t.me/lvivpatrolpolice Масштабное ДТП во Львовской области. Источник: t.me/lvivpatrolpolice

Масштабное ДТП во Львовской области. Источник: t.me/lvivpatrolpolice Масштабное ДТП во Львовской области. Источник: t.me/lvivpatrolpolice

По состоянию на 8:45 11 октября известно о трех погибших и 27 травмированных (травмы разной степени тяжести).

"К сожалению, уже трое погибших. Патрульные организовали реверсное движение на этом участке дороги", – сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он добавил, что количество пострадавших возросло до 35. Среди пострадавших есть шесть детей.

"На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства аварии выясняются правоохранителями", — написал Козицкий в своем Telegram-канале.

Место, где произошло ДТП. Источник: google.com/maps Место, где произошло ДТП. Источник: google.com/maps

В Патрульной полиции предупредили водителей, что движение транспорта направляется через г. Винники в направлении Чопа. Через Давыдов в направлении Киева. Патрульные организовали реверсное движение на участке дороги, где произошло ДТП.

Напомним, в Ровенской области столкнулись автоцистерна и маршрутный автобус. Погибли не менее 14 человек, среди которых – ребенок.

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