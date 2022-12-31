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Здоровье

Медики рассказали, как избежать проблем со здоровьем после новогоднего застолья

Игорь Романько

Как избежать проблем со здоровьем после праздничного застолья

Новогодние застолья часто заканчиваются проблемами со здоровьем, однако их можно избежать, если прислушаться к нескольким советам медиков.

Об этом пишут на официальном портале КГГА по словам директора Департамента здравоохранения Валентина Гинзбурга.

"Считанные часы отделяют от встречи 2023 года. И хотя настроение украинцев в этом году не слишком праздничное, большинство из нас все же традиционно соберется за столом с близкими и родными, чтобы пожелать в новом году друг другу главного – победы. Но, по наблюдениям медиков, сытные трапезы часто приводят к ряду недугов: от легких недомоганий до тяжелых пищевых отравлений или сбоев в работе организма", – напомнила она.

По словам врачей, после праздников стабильно растет количество обращений пациентов с жалобами на проблемы желудочно-кишечного тракта, обострение язвенной болезни, панкреатита, сердечно-сосудистых заболеваний, особенно жалобы на алкогольные интоксикации и отравления.

Поэтому Валентина Гинзбург дала несколько советов, как избежать проблем и провести праздники по меньшей мере без обращений к медикам:

  1. Позаботьтесь о безопасности продуктов, которые будете употреблять. Не покупайте их на стихийных рынках, не запасайтесь заранее, чтобы они не портились, правильно храните и тщательно контролируйте сроки годности. Тщательно мойте фрукты и овощи, особенно, которые будете есть сырыми. Кухонные доски и принадлежности, которые использовались для нарезки сырого мяса, рыбы, птицы, необходимо вымыть горячей водой с моющим средством. Желательно заменить на кухне полотенца и тряпки бумажными, чтобы минимизировать риски попадания болезнетворных микробов из рук в блюда.
  2. Создайте правильное меню праздничного стола. Выбирайте рецепты, богатые овощами, фруктами, цельнозерновыми, рыбой и нежирным мясом. Избегайте блюд с майонезом и жирных блюд. Приготовленное заранее обязательно храните в холодильнике. Салаты заправляйте непосредственно перед подачей.
  3. Не переедайте и садитесь за стол не совсем голодным, начиная от ужина с белковых блюд и овощей. Это сразу даст ощущение сытости и позволит впоследствии съесть меньше. Жирные, жареные и копченые блюда затрудняют пищеварение. Ешьте небольшими порциями, если хотите попробовать все блюда. Не отказывайтесь от еды в преддверии застолья, ведь такой стресс может иметь плохие последствия для организма. Между ужином и десертом сделайте перерыв, во время которого желательно подвигаться.
  4. Не пейте много алкоголя и помните, что безопасной дозы не существует. Кроме всего, спиртное ослабляет симптомы переедания, чем побуждает к дальнейшей трапезе.

Врач подчеркнула, что в случае ощущения боли в груди, животе, повышенного газообразования, тошноты, поноса, рвоты необходимо немедленно обратиться к врачу. Если ваш семейный врач не на связи, звоните на линию "Совет врача по телефону" – 15-83 или (044) 235-01-01 (с мобильного).

"Берегите себя! Сейчас это важно как никогда. Ведь каждый из нас сегодня – боевая единица единого фронта, защищающая родной край. Каждый на своем месте приближает победу, поэтому должны заботиться о себе по меньшей мере в ситуациях, когда можем это сделать", – призвала Валентина Гинзбург.

Напомним, ранее диетология предупредила, что нельзя есть в новогоднюю ночь, чтобы не навредить себе.

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Здоровье