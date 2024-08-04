Менее $13 тысяч: стартовали продажи компактного электрического кроссовера

Вьетнамский автопроизводитель VinFast произвел настоящий фурор на рынке электромобилей. Компания объявила об официальном старте продаж своего нового компактного кроссовера VF3, и результаты превзошли все ожидания.

Как сообщает издание Electrek, новый VF 3 стоит менее 13 000 долларов США. Производитель VinFast назвал его "феноменом социальных сетей".

Вас также заинтересует: Отлично экономит топливо: эксперт посоветовал надежное подержанное авто

После успешного представления в январе этого года VF3 моментально стал хитом среди автолюбителей. Компания позиционирует его как доступное и экологичное решение для городских поездок. Эта стратегия оказалась очень эффективной: за первые 66 часов продаж было оформлено более 27 000 предварительных заказов, что установило новый рекорд для вьетнамского авторынка.

Электромобиль VinFast VF 3 Электромобиль VinFast VF 3

Электромобиль VinFast VF 3 Электромобиль VinFast VF 3

В чем особенность электрокара VF3:

Стоимость VF3 делает его одним из самых доступных электромобилей на рынке. Стоимость электрокара начинается с 9428 долларов без батареи и от 12650 долларов с аккумулятором.

Гибкие условия финансирования, в частности, возможность рассрочки на 8 лет, делают его еще более привлекательным для покупателей.

Быстрые продажи: более 27 000 предварительных заказов за первые дни продаж свидетельствуют о высоком спросе на новинку.

Компания VinFast планирует поставить не менее 20 000 автомобилей VF3 уже в этом году. Сначала VF 3 поступит в продажу во Вьетнаме, затем будет продавать на Филиппинах, а в 2025 году – в Европе, Юго-Восточной Азии и США.

Ранее мы сообщали, какие автомобили можно купить в Украине за тысячу долларов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!