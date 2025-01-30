Метеочувствительным подготовиться: надвигается магнитная буря красного уровня

Магнитные бури являются естественным явлением, вызванным вспышками на Солнце и выбросом заряженных частиц, достигающих Земли. В период с 28 по 31 января ожидается геомагнитная активность разной интенсивности.

31 января геомагнитная активность снизится до уровня 2, не оказывающего существенного влияния на самочувствие. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

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Во время магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия, в частности, головная боль, усталость, слабость, повышенная раздражительность и стресс, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Чтобы минимизировать негативное влияние, рекомендуется соблюдать здоровый режим сна, употреблять легкую пищу, избегать алкоголя и кофеина, больше пить воду, проводить время на свежем воздухе и умеренные физические упражнения. Важно избегать стрессовых ситуаций, а людям с хроническими заболеваниями – иметь при себе необходимые лекарства. Контрастный душ утром поможет взбодриться, а вечером теплая ванна будет способствовать расслаблению.

Помимо воздействия на здоровье, магнитные бури могут вызвать сбои в работе мобильной связи, спутниковых систем и радиочастот. Чтобы быть в курсе изменений, следите за обновлением прогнозов геомагнитной активности от Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Напомним, черные дыры Звезды Смерти устремляют струи на новые цели.

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