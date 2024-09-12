Метеопатам станет хуже: магнитные бури усилятся и продлятся двое суток
Магнитная буря красного уровня опасности, которая началась на Земле 10 сентября, усилилась до шести баллов и растянется на трое суток. Правда, к концу недели ее сила снизится до трех баллов.
По данным сервиса Meteoagent, в четверг, 12 сентября, магнитные бури достигли опасного красного уровня, их сила составляла 5 баллов. В пятницу, 13 сентября, штормы усилятся до шести баллов, а в субботу, 14 сентября, сила геомагнитных колебаний снизится до 4 баллов.
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Магнитные бури: календарь
Что называется магнитной бурей?
Магнитная буря – это резкое нарушение магнитного поля Земли, вызванное выбросами плазмы и солнечного ветра от активности на Солнце, таких как солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Когда заряженные частицы достигают Земли, они взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая колебания в магнитном поле, что может повлиять на технику, здоровье людей и атмосферные явления.
Сколько баллов магнитные бури?
Магнитные бури измеряются по шкале К-индекса, которая варьируется от 0 до 9 баллов:
- 0-3 балла: спокойные условия, нет существенных влияний.
- 4-5 баллов: умеренные магнитные бури, возможны незначительные нарушения связи.
- 6-7 баллов: сильные бури, могут вызвать сбои в работе спутников и энергосистем.
- 8-9 баллов: очень мощные бури, которые влияют на работу техники и значительно повышают риск здоровья чувствительных к этому людей.
Что происходит с человеком во время магнитных бурь?
Магнитные бури могут влиять на здоровье людей, особенно имеющих хронические заболевания или повышенную чувствительность к изменениям погоды. Возможные симптомы:
- головная боль и мигрени
- Повышенное артериальное давление
- Общая слабость и усталость
- Проблемы со сном
- Ухудшение настроения и тревожность
Что делать во время магнитной бури?
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье, можно придерживаться следующих рекомендаций:
- Отдыхать: старайтесь избегать излишней физической и психической нагрузки.
- Пить много воды: это помогает снизить головную боль и поддерживать баланс в организме.
- Контролировать АД: особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Принимать витамины: особенно магний и витамины группы B, помогающие нервной системе.
- Избегайте стресса: ограничьте контакты с отрицательными факторами.
- Заниматься легкими физическими упражнениями это поможет улучшить циркуляцию крови.
Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
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