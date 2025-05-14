Метеозависимым рекомендуется следить за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 15 мая

Магнитные бури могут вызвать колебания атмосферного давления, которое ощущается некоторыми людьми посредством головной боли, усталости или эмоционального напряжения. В четверг, 15 мая, ожидается средняя активность с К-индексом 3,67. Следует отметить, что эти прогнозы могут изменяться в течение суток, поскольку данные обновляются каждые три часа.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Магнитная буря – это результат солнечной активности: взрывов и вспышек, во время которых в космос выбрасываются заряженные частицы. Достигнув Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, что и приводит к изменениям в геомагнитном поле. Колебания с К-индексом до 4 обычно не заметны для человека, а вот когда индекс достигает отметки 5 и более, возможно негативное влияние как на здоровье, так и на работу связи, спутников, GPS. При сильных бурях возможно наблюдение полярного сияния.

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Здоровье человека во время таких периодов может заметно страдать. Некоторые ощущают слабость, головную боль, проблемы со сном или раздражительность. Специфического лечения не существует, однако специалисты советуют поддерживать здоровый режим дня, отказаться от тяжелой пищи, избегать кофе и алкоголя, пить больше воды, находиться на свежем воздухе и избегать стрессов. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуют больше отдыхать и не забывать о необходимых лекарствах. Утром поможет контрастный душ, а вечером – теплая ванна для расслабления.

В периоды магнитной активности важно внимательно относиться к своему самочувствию и при необходимости обращаться к врачу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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