Минималка в июне: сколько украинцы реально получают 'на руки'

В Украине уровень минимальной заработной платы установлен на отметке 8 000 гривен. Это означает, что работники, которые получают самую низкую оплату, зарабатывают по 48 гривен за каждый отработанный час.

Впрочем, размер заработной платы также влияют налоги. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на данные Госстата.

На сегодняшний день из заработной платы удерживается военный сбор в размере 5%. К этому добавляется налог на доходы физических лиц, который составляет 18%. В итоге общая сумма отчислений равна 23%.

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Это выглядит следующим образом:

размер военного сбора 5% – 400 грн;

НДФЛ 18% – 1 440 грн.

"Таким образом отчисления из заработной платы наемного работника в 2025 году составляют 23%", – сообщают в Госстате.

Поэтому рабочий, получающий минимальную зарплату, фактически получает 6 160 гривен после уплаты налогов.

Ранее мы рассказывали, ожидается ли рост минималки в Украине в 2026 году.

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