Множество золотых украшений: в Болгарии нашли клад возрастом 2400 лет

Недалеко от села Свештари группа болгарских археологов нашла золотое сокровище возрастом 2400 лет, спрятанное в древней фракийской гробнице. Среди найденных вещей были золотые украшения и аппликации для конской экипировки, тиара с рельефами львов и фантастических животных, четыре браслета и кольцо, датированные концом 4 или началом 3 века до нашей эры.

Об этом пишет Arabnews.

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Фракийский народ проживал на территории современной Болгарии, Греции, Румынии, Македонии и Турции в период между 4 в. до н. и 7 веком нашей эры. Фракийцы были ассимилированы вторгшимися к ним славянами.

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