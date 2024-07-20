Мобилизация-2024: подпадают ли бронированию работники с дефицитной ВОС
В Украине существует возможность получить отсрочку от мобилизации из-за бронирования на рабочем месте. Это касается не только работников по дефицитным специальностям, но и других категорий. Об этом пишет Новости.pro.
Кто может быть забронирован:
- Сотрудники органов государственной власти и других государственных структур.
- Сотрудники органов местного самоуправления.
- Работники организаций, предприятий и учреждений, имеющих мобилизационные задачи.
- Работники предприятий, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг.
- Сотрудники критически важных для экономики предприятий, учреждений и организаций.
- Сотрудники специализированных учреждений ООН и зарубежных дипломатических учреждений в Украине.
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Важно:
- Бронирование обычно относится к руководителям учреждений.
- Для бронирования работник должен удовлетворять определенным критериям.
Критерии бронирования:
- Предприятие должно иметь большие поступления в иностранной валюте.
- Официальная рыночная заработная плата работника должна удовлетворять установленным нормам.
- Предприятие должно платить значительные налоги.
Подробнее о критериях бронирования:
- Поступление в иностранной валюте: больше эквивалента 32 000 000 €.
- Сумма уплаченных налогов за предыдущий год: свыше эквивалента 1 500 000 €.
- Официальная рыночная заработная плата: 14-18 тыс. грн в регионах и 23 тыс. грн в Киеве.
Как оформить бронирование:
- Предприятие подает в Министерство обороны Украины ходатайство о бронировании работника.
- К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие соответствие работника и предприятия критериям бронирования.
- Министерство обороны Украины рассматривает ходатайство и принимает решение о бронировании.
Бронирование от мобилизации позволяет работникам критически важных для экономики и государства сфер продолжать свою работу и обеспечивать функционирование страны.
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