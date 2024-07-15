Мобилизация 2024: юрист сказал, кто не подлежит призыву

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон №10449, вносящий изменения в ряд законодательных актов, регулирующих военную службу, мобилизацию и военный учет. Документ вступил в силу 18 мая и подробно определяет категории граждан, не подлежащих мобилизации.

Согласно новому закону, мобилизация не распространяется на мужчин до 25 и более 60 лет, а также лиц, признанных непригодными к военной службе. Также женщины не подлежат мобилизации, но могут добровольно вступать в военные ряды. Особое внимание уделяется гражданам, имеющим отсрочку от призыва по разным основаниям.

Юрист Антон Ревенко, член Ассоциации юристов Украины, объяснил "Фактам", что новый закон детализирует и обновляет перечень оснований для отсрочки. Например, не могут быть мобилизованы граждане, забронированные для работы в органах государственной власти или на критически важных предприятиях. Также в эту категорию входят лица с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья.

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Среди других исключений – мужчины и женщины, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет (при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов), а также те, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, или имеет на иждивении ребенка с инвалидностью. Закон также учитывает ситуации, когда один из родителей умер, пропал без вести или лишен родительских прав.

Ревенко отметил, что новый закон устанавливает четкие критерии получения отсрочки. Например, если в семье есть лицо с инвалидностью III группы, отсрочку можно получить только при определенных медицинских условиях, таких как онкологические заболевания или церебральный паралич.

Новый закон также определяет категории государственных служащих, не подлежащих призыву. Среди них депутаты Верховной Рады, судьи, работники органов военного управления, Минобороны, ВСУ и других силовых структур. Эти изменения должны обеспечить эффективность мобилизационного процесса и поддерживать необходимый уровень государственного управления.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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