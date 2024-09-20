Мобилизация в Украине: какие выплаты получают мобилизованные, проходящие обучение

Мобилизированные украинцы, проходящие военную службу, имеют право на разные виды выплат. Размер заработной платы зависит от нескольких факторов, в частности, от вида службы и места дислокации воинской части.

По словам начальника службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, военнослужащие, выполняющие специальные боевые задания, получают наибольшие выплаты. В то же время мобилизованные, проходящие общую военную подготовку, также имеют гарантированное денежное обеспечение.

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Во время обучения мобилизованные получают около 20 тысяч гривен в месяц – это примерно равняется средней заработной плате в Украине. Продолжительность обучения может составлять от 1 до 3 месяцев. После завершения подготовки и направления к месту выполнения заданий, размер заработной платы военнослужащих может существенно возрасти и достигать от 20 до 120 тысяч гривен в месяц.

Помимо государственных выплат некоторые украинские города оказывают дополнительную финансовую помощь своим мобилизованным жителям. Например:

Киев: 30 тысяч гривен единовременной помощи.

Одесса: 20 тысяч гривен единовременной помощи.

Богодуховское общество (Харьковская область): 50 тысяч гривен единовременной помощи для всех мобилизованных, включая внутренне перемещенных лиц.

Чернигов: 15 тысяч гривен единовременной помощи.

Ивано-Франковск: 50 тысяч гривен для бойцов на передовой, 20 тысяч гривен для других военнослужащих.

Тернополь: 10 тысяч гривен для военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.

Следует отметить, что не все города оказывают дополнительную финансовую помощь мобилизованным. Размер и условия получения такой помощи могут отличаться в зависимости от региона.

Таким образом, общий доход мобилизованного военнослужащего состоит из государственной заработной платы и, возможно, дополнительного пособия от местных властей. Размер выплат зависит от многих факторов и может существенно отличаться в разных случаях.

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