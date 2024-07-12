Мобилизация в Украине: кого из учителей заберут на фронт

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине учителя имеют право на отсрочку от призыва в ряды ВСУ, но при определенных условиях они могут его потерять.

Юрист Мария Звягинцева, эксперт ОО "Юридическая сотня", разъяснила в комментарии изданию "Освіторія", когда именно это может произойти.

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Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка для учителей предоставляется в следующих условиях:

Работа в учебном заведении должна быть основной.

Занятость должна составлять не менее 0,75 ставки.

Это значит, что учителя, работающие на полставки, не могут получить отсрочку из-за педагогической деятельности. Для технического педагогического персонала (лаборанты, методисты, библиотекари и т.п.) отсрочка вообще не предусмотрена.

Важно также помнить, что уменьшение занятости учителем в связи с изменением объема обучающей нагрузки может привести к потере отсрочки.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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