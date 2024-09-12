Могут ли у украинцев возникнуть проблемы с долларами 2006 года: ответ НБУ

В Украине существует ряд правил по обмену валют. Однако иногда возникают вопросы о том, готовы ли банки и обменники принимать определенные банкноты американской валюты, в частности доллары выпуска 2006 года.

В Украине в настоящее время не существует ограничений на обмен валюты по номиналам или годам выпуска, сообщает Нацбанк Украины. Итак, все банкноты долларов США выпуска 2006 года должны приниматься в банках и пунктах обмена валют.

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Однако эти банкноты должны быть в хорошем состоянии для обмена. Это как изношенные монеты в коллекции: они могут потерять свою ценность, если их вид ухудшился. То же самое касается долларов: они не должны быть чрезмерно изношенными или поврежденными и должны быть настоящими.

Обратите внимание! Теперь в Украине больше не применяется понятие "незначительного износа" для банкнот иностранных валют. Это решение принял Национальный банк Украины.

Следует подчеркнуть, что в Украине считаются действительными все доллары, выпущенные Федеральным резервом США с 1914 года. США не установили ограничений на использование долларовых банкнот в зависимости от года их выпуска.

Напомним, ранее эксперт назвал дни недели, когда выгоднее менять доллары.

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