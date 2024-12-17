Могут жить 11 тысяч лет: ученые раскрыли подробности об удивительных антарктических животных (видео)

На первый взгляд, губки могут показаться больше похожими на растения, чем на животных, ведь они неподвижны и крепятся к океанскому дну. Однако губки принадлежат миру животных и поражают своей способностью к долголетию.

Одним из наиболее выдающихся представителей является Monorhaphis chuni, обитающая в глубинах океана и способная существовать тысячелетиями. По оценкам ученых, одной из таких губок, найденной в Антарктиде, уже более 11 тысяч лет, пишет IFLScience.

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Губка Monorhaphis chuni проводит свою жизнь прикрепленной к океанскому дну с помощью длинной спикулы – скелетного образования, выполняющего функцию опоры. Ее тело вращается вокруг спикулы, образуя цилиндр, напоминающий корн-дог. Именно это уникальное строение позволяет губке оставаться неподвижным на протяжении всей жизни.

Невероятный возраст Monorhaphis chuni ученые установили в 2012 году, исследуя изотопный состав и структуру ее скелета. Губка протяженностью более двух метров росла на глубине около 1100 метров в Восточно-Китайском море. Ее возраст определяли по слоистым кольцам диоксида кремния, подобно подсчету годовых колец деревьев.

Губка Monorhaphis chuni. Источник: IFLScienceOfficial/youtube.com Губка Monorhaphis chuni. Источник: IFLScienceOfficial/youtube.com

Изучение структуры губки позволило ученым не только определить ее возраст, но и узнать больше о климатических условиях тысячелетия назад. В процессе исследования удалось выявить четыре периода нерегулярного роста, свидетельствующих о повышении температуры воды. В частности, ученые установили, что эти скачки были вызваны подводными вулканическими извержениями.

Губка Monorhaphis chuni стала подлинным архивом для изучения изменений температуры океанских вод. Анализ ее роста показал, что в определенные периоды температура воды резко повышалась с менее чем 2°C до 6–10°C. Эта информация помогает ученым лучше понять, как изменялся климат на глубине океана за последние тысячелетия.

Напомним, в Австралии обнаружили останки загадочного окаменевшего существа.

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