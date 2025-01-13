Морозы до минус 20 накроют Украину: когда ждать похолодания

В Украине ожидается значительное понижение температуры, которое начнется уже в ближайшие дни. По прогнозам первая половина недели принесет заметное похолодание, особенно в западных регионах страны. Ночью температура может упасть до -15...-20 градусов, а в Карпатах и Прикарпатье - до -20 градусов в горных котловинах. В начале недели ночью ожидается 0...-5 градусов, а днем -2...+3.

Читайте также: Берегите любимцев: во сколько градусов мороза на улице нельзя выгуливать собак

Вторник, 14 января, будет еще холоднее. Ночью температура опустится до -3...-8 градусов, в Карпатах и Прикарпатье - до -12...-17 градусов, а местами до -20. В среду прогнозируется -2...-7 градусов ночью, кое-где в Карпатах, Прикарпатье и на юге - до -8...-13. Дневная температура будет оставаться в пределах -2…+3. Об этом сообщает24 канал.

Однако уже во второй половине недели ожидается потепление из-за активизации западного переноса воздушных масс из северной Атлантики. В пятницу, 17 января, ночью температура составит -4…+1 градус, а днем поднимется до +2…+7. В Карпатах ночью около 0. В выходные синоптики прогнозируют ночью -2…+3, а днем +2…+7.

По данным Укргидрометцентра, исторический минимум температур в январе достигает -23...-37 градусов, а иногда, как в Киевской, Сумской или Черкасской областях, - даже -40. На юге Крыма самая низкая температура составляла -13...-22 градуса.

Напомним, от +3 до 10 градусов мороза – прогноз погоды от Натальи Диденко на 11 и 12 января.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!