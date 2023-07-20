Мощное средство: Чем обработать обувь, чтобы не было плохого запаха даже в жаркую жару

Теплое время года часто сопровождается неприятной проблемой – неприятным запахом в обуви. Это может стать раздражающим фактором, который создает дискомфорт для многих. Запах пота может быть трудно устранен с обуви, особенно если ее невозможно стирать или очистить удобным способом. Однако существует простой и эффективный лайфхак с использованием народных средств, который легко справится с этой проблемой.

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Для приготовления средства, которое поможет избавиться от неприятного запаха в обуви, понадобятся популярные в быту средства – нашатырный спирт и перекись водорода. Необходимо смешать по 1 столовой ложке каждого компонента, и ваше средство для борьбы с неприятным запахом в обуви готов.

Применение этого средства также очень просто. Вам нужно только смочить ватный диск в растворе, состоящий из перекиси водорода и нашатырного спирта, и протереть проблемные места внутри обуви. Обратите внимание, что смесь также имеет свои особые ароматические свойства, поэтому необходимо дать некоторое время, чтобы обувь просохла и посторонние запахи выветрились.

Используя этот простой и эффективный народный лайфхак, вы сможете быстро и без лишних усилий избавиться от неприятного запаха в вашей обуви, сделать его приятнее для использования и сохранить комфорт в течение утепленного времени года.

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