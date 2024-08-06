Мощное землетрясение прогнозируют геофизики в Украине: когда и где ждать

Полтавская область, которая в последние годы испытала серию подземных толчков, может стать эпицентром еще более мощных землетрясений. Об этом предупреждает геофизик Владимир Шляховой.

По его словам, сейсмическая активность в регионе усилилась, и причины этого явления до сих пор окончательно не выяснены. Как сообщает "Суспільне", ученый отметил, что разлом Перещепино – Карловка – Зачепиловка, проходящий через область, является потенциальным источником землетрясений.

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Владимир Шляховой отметил, что причинами повышенной сейсмической активности в регионе могут быть несколько факторов: естественные геологические процессы, а также антропогенное влияние, в частности, нефтегазовая добыча.

Он обращает внимание на то, что большинство землетрясений на Полтавщине происходит по линии разлома Перещепино – Карловка – Зачепиловка.

Мощное землетрясение может охватить всю Украину

В ближайшие годы Украину может потрясти землетрясение магнитудой 7-7,5 баллов в сейсмоактивной зоне Вранча. Такое землетрясение будет представлять серьезную угрозу для всей страны, поскольку может привести к значительным разрушениям.

Ранее сейсмолог из НАН сказал, могут ли Украине угрожать мощные землетрясения.

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