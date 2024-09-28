Может ли военнообязанный получить повестку через родственников: объяснение юриста

В Украине процедура вручения повестки должна проходить согласно действующему законодательству. Если документ был передан родственникам или соседям, а не лично военнообязанному, это не создает для него юридической обязанности явиться в территориальный центр комплектования.

Об этом сообщила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в интервью РБК-Украина.

Кто имеет право вручать повестки

Анищенко отметила, что, кроме сотрудников ТЦК, полномочия вручать повестки имеют также уполномоченные представители местного самоуправления, руководители ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.

"Бывают случаи, когда такое уведомление о необходимости явиться в органы местной власти или ТЦК для выполнения воинского долга передают родителям мужа. Однако такой документ не имеет юридической силы, пока сам мужчина не подтвердит получение повестки собственной подписью", - пояснила юрист. .

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Она подчеркнула, что вручение повестки должно происходить по законодательно установленной процедуре. На данный момент существуют два основных метода: личное вручение или отправка по почте. Анищенко отметила, что в настоящее время не было зафиксировано случаев наложения штрафов за игнорирование повесток, отправленных почтовой связью.

"Такая практика станет распространенной, но не так быстро, как некоторые ожидают. Действительно, циркулирует информация о том, что после обновления военно-учетных данных в соответствии с требованиями закона, всем массово будут отправлять эти повестки, которые они будут генерироваться через систему "Оберег", и будут вручаться тем, кто обновил данные через приложение Резерв+, ЦНАПы или лично явившись в ТЦК и СП. Сейчас такой массовой практики не наблюдается.

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