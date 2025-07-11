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Экономика

Может ли военный получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск

Цихоцкая Мария

Может ли военный получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск
Согласно новому закону, денежная компенсация будет предоставляться за все дни ежегодного основного и дополнительного отпуска.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, уточняющий порядок выплаты компенсации военнослужащим за неиспользованные дни отпусков. Документ вступит в силу через месяц после его официальной публикации.

Согласно новому закону, денежная компенсация будет предоставляться за все дни ежегодного основного и дополнительного отпуска, а также другие определенные законом льготные отпуска, которые не были использованы военными во время действия особого периода — с момента объявления мобилизации. Выплата компенсации будет происходить в год увольнения с военной службы. Об этом пишет издание АрмияInform.

Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" дополнили нормой, охватывающей не только ежегодные отпуска, но и дополнительные, например, для военнослужащих с детьми или совершеннолетним ребенком с инвалидностью, а также участников боевых действий. Все дни, не предоставленные из-за военного положения, компенсируются финансово.

Законодательство предусматривает разные типы отпусков для военных, однако в период военного положения многие из них не реализуются. К примеру, ежегодный основной отпуск составляет 30 дней, но не всегда используется полностью. Также предусмотрено до 10 дней дополнительного отпуска (до 17 – в некоторых случаях) для военнослужащих с детьми с инвалидностью. Участники боевых действий имеют право на до 14 дней отпуска каждый год, но в условиях военного положения эти дни часто не предоставляются.

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Компенсация за неиспользованные дни начисляется с учетом должностного оклада, звания, надбавки за выслугу лет и ежемесячных доплат. Общая сумма делится на 30 календарных дней, что позволяет вычислить сумму за каждый неиспользованный день.

Чтобы получить компенсацию, военнослужащий должен предоставить рапорт на имя командира части. В документе указываются основание и дата увольнения, количество дней неиспользованного отпуска за каждый год и соответствующее законодательное обоснование.

В случае гибели военного возмещения переходит лицам, указанным в его распоряжении. Если таковых нет – деньги наследуются.

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