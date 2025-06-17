Можете попрощаться с урожаем: какой водой категорически запрещено поливать огород

Единого рецепта не существует – все зависит от типа почвы, климатических условий и погоды. Однако некоторые общие правила все же есть.

Ниже рассказываем, какую воду лучше использовать и как поливать помидоры, огурцы, картофель и другие популярные овощи. Об этом пишет Униан.

Какая вода лучшая для полива огорода

Наиболее полезная – дождевая или родниковая вода. Если их нет, можно использовать водопроводную, но она должна быть обязательно теплой и отстоянной. Для этого ее следует набрать в емкости и оставить на солнце – например, утром налить, а вечером поливать.

Полив холодной водой, особенно в жару, может вызвать у растений стресс и даже привести к гибели теплолюбивых культур.

Поливать растения нужно либо под корень, либо по периметру куста, избегая попадания воды на листья. Очень удобным и экономичным вариантом считается капельное орошение.

Как поливать рассаду и томаты

Томаты поливают только теплой (20–22°C) и отстоявшейся водой. Холодная может притормозить рост и вызвать болезни.

В период роста – примерно раз в три дня по 1 литру на куст. Когда начинают формироваться плоды – норму увеличивают до 2–3 литров.

Как и чем поливать огурцы

Огурцы очень привередливы к влаге. Их также нужно поливать теплой (20–25°C) и отстоявшейся водой.

В период цветения – раз в три дня , по 5 л на 1 м² .

, по . Во время плодоношения – через день, по 10 л на 1 м².

Недостаточный полив может сделать огурцы горькими, а чрезмерный — вызвать гниение корней.

Полив картофеля

Картофель поливают теплой, мягкой или отстоявшейся водой.

В период цветения – по 2 л под куст .

. Когда формируются клубни – до 5 л.

Если площадь велика, лучше обустроить капельное орошение – это удобно и позволяет экономить воду.

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Полив кабачков и патиссонов

Также требуют теплой воды. До плодоношения достаточно полива раз в неделю, во время плодоношения – 2–3 раза в неделю.

Норма - 5-7 литров на куст, но без избытка, иначе плоды могут загниться.

Как поливать морковь, свеклу и капусту

Эти овощи особенно чувствительны к недостатку влаги в период формирования корнеплодов и кочанов.

Морковь – по 6–7 л/м² , раз в 3–4 дня .

– по , раз в . Свекла – по 10 л/м² , затем еженедельно – по 20 л/м² .

– по , затем еженедельно – . Капуста — постоянный умеренный полив, особенно когда завязывается кочерыжка, по 3–4 л на растение, температура воды — 18–20°C.

Капуста также хорошо реагирует на дождевание, особенно в жару.

Еще один совет - мульча

Чтобы сохранить влагу в почве и защитить корни от перегрева, полезно использовать мульчу: скошенную траву, солому или сено.

Раньше мы рассказывали, чем подкармливать морковь в июне.

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