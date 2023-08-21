Можно сэкономить на платежках тысячи гривен, просто выключив несколько приборов

Некоторые бытовые приборы являются "энергетическими вампирами", то есть они потребляют энергию, когда вы не используете их активно или потребляют энергию, даже когда они выключены.

Многие устройства в вашем доме все еще выполняют определенные функции, пока они подключены к сети, сообщает Сnet.com.

Энергия, используемая этими устройствами во время неактивного использования, часто называется питанием в режиме ожидания, но также имеет другие названия, как фантомная нагрузка, теневая нагрузка, ток холостого хода или даже "вампирское питание".

Это непрерывное потребление энергии увеличивает ваш ежемесячный счет за электроэнергию, отмечают эксперты.

Читайте также: Украинцам дали советы, как платить меньше за коммуналку

По их словам, нужно принять за привычку выключать электроприборы, когда вы ими не пользуетесь. Отключив их, вы остановите бесшумную утечку энергии. А это сэкономит тысячи гривен в год.

Отключать электроприборы от сети кажется глупо. В конце концов они выключены, то зачем им высасывать энергию – дело в том, что ваши приборы фактически все еще потребляют энергию, даже если они выключены, но все еще подключены к сети, согласно. Независимо от того, отключено ли устройство или находится в режиме ожидания, оно может потреблять энергию в виде света или других дисплеев, показывающих устройство, выключено.

Главные "пожиратели" электричества:

Компьютеры просто перевели в спящий режим.

Зарядные устройства, потребляющие электроэнергию, даже если устройство не подключено.

Медиа-плееры, постоянно потребляющие энергию, особенно те, которые все еще могут искать обновления в фоновом режиме.

Телефоны с дисплеями, которые показывают, когда они не используются, например, беспроводные телефоны.

Холодильники, стиральные и сушильные машины с постоянно включенными дисплеями, подключением к Интернету и электронным управлением.

Микроволновки, имеющие электронный дисплей.

Согласно данным экспертов, энергопотребление в режиме ожидания составляет от 5 до 10% потребляемой энергии в жилых помещениях. Однако то, сколько вы сэкономите, может зависеть от количества используемых устройств и ваших привычек с ними.

Исследование, опубликованное Советом по защите природных ресурсов (PDF), показало, что уменьшение нагрузки от постоянно включенных устройств сэкономит потребителям в общей сложности 8 миллиардов долларов в год и позволит избежать использования 64 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Это также имеет преимущества для окружающей среды, например, предотвращает загрязнение 44 миллионов метрических тонн углекислого газа.

Напомним, UAportal рассказывал о десяти эффективных способах, которые помогут сэкономить использование электричества в домашних условиях.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!