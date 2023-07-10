Мужчина с ножом ворвался в детсад в Китае и убил шестерых человек

В провинции Гуандун на юге Китая 25-летний мужчина с ножом ворвался в детский сад и убил шесть человек. Как сообщает Reuters, нападавшего задержали, его мотивы неизвестны.

По данным издания, в результате нападения погибли сотрудник детского сада, двое родителей и трое детей, еще один человек ранен. информации о его мотивах нет.

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"Подозреваемого с фамилией Ву из Ляньцзяна задержали, сообщила полиция, добавив, что ведется расследование", – пишет издание.

Издание Global Times со ссылкой на анонимный источник сообщает, что одна из взрослых жертв нападавшего ранее сбила машиной его ребенка и не выплатила компенсацию. По данным СМИ, нападавший стремился отомстить, что и могло стать причиной убийства.

Напомним, в августе 2022 года старалась похожая трагедия – мужчина с ножом убил трех человек, а шестерых ранил. А в 2021 году мужчина с ножом убил двоих детей и ранил еще 16 человек.

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