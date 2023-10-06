Мужчины должны готовиться защищать Родину: в ТЦК объяснили, кому следует ожидать мобилизации

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призвать могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Военнообязанные должны понимать, что им придется защищать Родину. Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью Telegraf.

"Ну, если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках. И он должен к этому готовиться", – отметил он.

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Истомин указал, что призыв проводится сначала среди резервистов, бывших участников АТО, ООС. Также происходит постепенное наращивание численности войск за счет военнообязанных, проходивших службу.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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