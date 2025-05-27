На этой неделе Трамп может ввести санкции против РФ - WSJ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России уже на этой неделе. Речь идет о реакции на действия президента РФ Владимира Путина, в частности его агрессии против Украины и нежелании идти на уступки в мирных переговорах.

Хотя новые ограничения, вероятно, не затронут банковскую сферу, в Белом доме активно обсуждают другие рычаги давления на Кремль, в частности с целью добиться поддержки Россией предложенного Украиной 30-дневного перемирия, которое Москва отвергает. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

В то же время, в WSJ отмечают, что Трамп еще не принял окончательного решения — возможно и то, что новые санкции так и не будут введены.

Журналисты пишут, что президент США демонстрирует усталость от процесса мирных переговоров и может выйти из них, если очередной дипломатический шаг не принесет результата.

"Пока неизвестно, какие последствия будет иметь выход США из переговорного процесса и продолжит ли Трамп поддерживать Украину в военном плане".

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За последние недели, как пишет издание, Трамп воздерживался от публичной критики Путина, даже несмотря на отказ России поддержать прекращение огня. Однако, согласно источникам, его позиция постепенно изменилась под влиянием трех факторов:

Личное недовольство Зеленским. Трамп, по данным источников, разочарован украинским президентом, считая, что тот намеренно обостряет конфликт, хотя формально поддержал перемирие. Сомнения в эффективности санкций. По мнению Трампа, новые экономические ограничения не изменят ход войны, но могут навредить перспективам возобновления экономических отношений между США и РФ в будущем. Изменение отношения к Путину. Президент США верил, что имеет влияние на российского лидера и может убедить его прекратить войну, но последний телефонный разговор, во время которого Путин отказался идти на компромисс, серьезно поколебала эту уверенность.

Таким образом, на фоне дипломатического тупика Трамп колеблется между введением новых мер против России и стремлением не разрушить окончательно канал коммуникации с Кремлем.

Напомним, Трамп не доволен тем, что делает Путин.

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