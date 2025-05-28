На какие доплаты имеют право пенсионеры-участники боевых действий: ответ ПФУ Какая категория пенсионеров имеет право на доплату в 2025 году – надбавка к пенсии для УБД

В 2025 году некоторые категории пенсионеров смогут ежемесячно получать дополнительные выплаты от государства — суммы могут достигать почти 600 гривен. Надбавки предусмотрены законом и зависят от статуса личности и других факторов.

Согласно пункту 22 части 12 статьи Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники находящихся на пенсии боевых действий имеют право на ежемесячную доплату в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

На сегодня этот минимум составляет 2 361 гривну, следовательно ежемесячная доплата равна 590,25 грн.

Также предусмотрена дополнительная помощь в размере 40 гривен в соответствии с законом "Об улучшении материального обеспечения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны". Несмотря на небольшую сумму, она исчисляется ежемесячно.

В то же время правительство гарантирует, что общий размер пенсионных выплат для УБД не может быть меньше 5528 гривен. Это закреплено постановлением Кабинета Министров о ежемесячной государственной адресной помощи.

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Дополнительные надбавки по возрасту

Помимо статусных доплат, пенсионеры также получают надбавки в зависимости от возраста:

от 70 до 74 лет - до 300 грн;

- до 300 грн; от 75 до 79 лет - до 456 грн;

- до 456 грн; от 80 лет и больше – до 570 грн.

Надбавка назначается с месяца, в котором пенсионеру исполняется соответственный возраст. Если день рождения в середине месяца, выплата рассчитывается пропорционально.

Однако следует учитывать: если общий размер пенсии превышает 10 340,35 грн., возрастные надбавки не начисляются. Этот порог действует с 2020 года и после индексации пенсий все больше граждан теряют право на такие доплаты.

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