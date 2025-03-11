На какие прибавки к пенсии имеют право женщины после 60 лет

В Украине право выхода на пенсию в 60 лет имеют как женщины, так и мужчины, однако для этого необходимо иметь необходимый страховой стаж. В 2025 году минимальное требование составляет 32 года стажа. Если стаж меньше, то выйти на пенсию можно будет позже — в 63 или 65 лет, в зависимости от продолжительности трудовой деятельности.

Помимо основной пенсии женщины-пенсионерки в Украине имеют возможность получать дополнительные выплаты и надбавки. Их размер определяется возрастом, количеством страхового стажа, социальным статусом и другими факторами. Об этом пишет sud.ua.

Дополнительные возрастные надбавки:

Женщины от 70 до 75 лет получают ежемесячную доплату в размере 300 грн.

Пенсионерки в возрасте от 75 до 80 лет – надбавку 456 грн.

Тем, кому исполнилось 80 лет и старше, назначена доплата 570 грн ежемесячно.

Эти выплаты предоставляются при условии, что общая сумма пенсии не превышает 10340 грн.

Также предусмотрены дополнительные начисления за сверхурочный страховой стаж. Женщины, имеющие более 30 лет стажа, получают дополнительно 1% к пенсии за каждый год сверх нормы. В 2025 году эта сумма составляет 23,61 грн. за каждый дополнительный год.

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Льготы для отдельных категорий:

Женщины, воспитавшие пяти или более детей до шестилетнего возраста, имеют право на пенсию в 50 лет, если имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Почетные доноры Украины (женщины, сдавшие 40 доз крови или 60 доз плазмы) получают ежемесячную доплату в размере 10% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это составляет 292 грн. в месяц.

Часть доплат начисляется автоматически, например возрастные надбавки. Иные виды выплат нужно оформлять через Пенсионный фонд Украины.

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