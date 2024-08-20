На какие соцвыплаты имеют право инвалиды в 2024 году

У нас люди с инвалидностью имеют право на социальную поддержку, объем которой зависит от присвоенной группы инвалидности. Размер выплат и перечень льгот определяется индивидуально для каждого лица.

По данным Фактов, в 2024 году государственная помощь лицам с инвалидностью предоставляется в следующих формах:

Пенсионные выплаты:

Размер пенсии зависит от группы инвалидности и страхового стажа:

I группа (стаж 1-10 лет): 100% пенсии по возрасту

II группа (стаж 1-14 лет): 90% пенсии по возрасту

III группа (стаж 1-14 лет): 50% пенсии по возрасту

Минимальные пенсионные выплаты:

I группа: 2 760 грн

II-III группы (неработающие): 2 520 грн

II-III группы (работающие): 2 093 грн

Социальная помощь:

Для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью предусмотрены следующие выплаты:

I группа подгруппы А с надбавкой по уходу: 8 044,7 грн

I группа подгруппы Б с надбавкой по уходу: 4 722 грн

II группа: 2 361 грн

II группа (одинокие лица с потребностью в уходе): 3 659,55 грн

III группа: 2 361 грн

III группа (одинокие лица с потребностью в уходе): 3 187,35 грн

Для детей с инвалидностью:

До 18 лет: 2 361 грн

До 6 лет с надбавкой по уходу: 2 934,2 грн

До 6 лет подгруппы А с надбавкой по уходу: 6 778,7 грн

6-18 лет с надбавкой по уходу: 3 250,7 грн

6-18 лет подгруппы А с надбавкой по уходу: 8 044,7 грн

Отдельные выплаты предусмотрены для детей с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой, с разными надбавками в зависимости от возраста и подгруппы.

Эти выплаты обеспечивают финансовую поддержку лицам, которые по состоянию здоровья имеют ограниченные возможности трудоустройства.

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