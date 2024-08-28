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Война в Украине

На какие выплаты имеют право родственники погибших военных

Цихоцкая Мария

На какие выплаты имеют право родственники погибших военных
Родственники военных имеют право на поддержку от государства

Утрата близкого человека – это всегда большое горе. Государство Украины понимает всю боль и оказывает родственникам погибших военных необходимую поддержку, в частности, в виде единовременной денежной помощи. Об этомпишет РБК.

Кто имеет право на выплаты?

Право на получение денежной помощи имеют члены семьи погибшего военнослужащего, в частности:

  • Дети: включая усыновленных, родившихся после смерти отца и лишенных родительских прав.
  • Вдова/вдовец: официальная жена/супруг погибшего.
  • Родители: биологические или усыновители, если не были лишены родительских прав.
  • Внуки: при условии, что их родители уже умерли.
  • Фактический брачный партнер: при подтверждении судебным решением.
  • Иждивенцы: лица, находившиеся на содержании погибшего.

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Какие документы нужны?

Для оформления выплат необходимо собрать следующий пакет документов:

  • Документы, подтверждающие гибель: выписка из приказа об исключении из списков, акт о смерти.
  • Документы, подтверждающие родственные связи: свидетельства о рождении, браке, усыновлении и т.д.
  • Личные документы: паспорт, идентификационный код.
  • Заявление по установленной форме.

Куда обращаться?

Собранные документы представляются в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства. Специалисты центра предоставят подробную консультацию и помогут в оформлении необходимых бумаг.

Размер выплат

Размер единовременного пособия зависит от обстоятельств гибели и предусмотрен законодательством Украины. Обычно он составляет несколько сотен тысяч гривен.

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