На какие выплаты имеют право родственники военных, пропавших без вести

Родным украинских военных следует знать, как действовать в случае, если защитник пропал без вести или попал в плен. Прежде всего необходимо обратиться в полицию с заявлением и изложить все известные обстоятельства исчезновения.

Пока военный не вернулся домой, его близкие имеют право на финансовую поддержку от государства. Об этом сообщают в Министерстве по делам ветеранов.

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Если боец будет считаться без вести пропавшим, его денежное довольствие продолжает начисляться. Получает его либо лицо, которое военный указал в специальном распоряжении, либо, если такого документа нет, половина суммы распределяется между родственниками первой линии. К этой категории относятся супруги, несовершеннолетние дети (через представителей), совершеннолетние дети с инвалидностью, а также родители, если они не лишены родительских прав и не получают алименты от ребенка. Размер помощи зависит от военного поста, однако ориентировочно составляет около 120 тысяч гривен. Половина этой суммы передается родственникам, а другая половина остается на учете в воинской части и выплачивается самому военному в случае его возвращения или входит в наследство, если будет официально подтверждена его гибель.

Если у защитника не было близких родственников первой линии, часть выплат — обычно 20% от основной суммы — распределяется между совершеннолетними детьми, братьями или сестрами.

Для оформления помощи следует обратиться в командование воинской части, где служил пропавший, с соответствующим заявлением. К ней обязательно прилагаются копии паспорта, идентификационного кода, документов, подтверждающих родственную связь, номер банковского счета для начисления денег, а также доказательства факта исчезновения военного.

Следует также учитывать, что в редких случаях государство может отказать в выплатах. В частности, если будет доказано, что военный самовольно покинул место службы, сознательно исчез или нарушил закон. Поэтому важно собирать все необходимые документы и следить за официальной информацией Минобороны или Министерства по делам ветеранов.

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