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На какие выплаты имеют право родственники военных, пропавших без вести

Цихоцкая Мария

На какие выплаты имеют право родственники военных, пропавших без вести
Пока военный не вернулся домой, его близкие имеют право на финансовую поддержку от государства

Родным украинских военных следует знать, как действовать в случае, если защитник пропал без вести или попал в плен. Прежде всего необходимо обратиться в полицию с заявлением и изложить все известные обстоятельства исчезновения.

Пока военный не вернулся домой, его близкие имеют право на финансовую поддержку от государства. Об этом сообщают в Министерстве по делам ветеранов.

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Если боец будет считаться без вести пропавшим, его денежное довольствие продолжает начисляться. Получает его либо лицо, которое военный указал в специальном распоряжении, либо, если такого документа нет, половина суммы распределяется между родственниками первой линии. К этой категории относятся супруги, несовершеннолетние дети (через представителей), совершеннолетние дети с инвалидностью, а также родители, если они не лишены родительских прав и не получают алименты от ребенка. Размер помощи зависит от военного поста, однако ориентировочно составляет около 120 тысяч гривен. Половина этой суммы передается родственникам, а другая половина остается на учете в воинской части и выплачивается самому военному в случае его возвращения или входит в наследство, если будет официально подтверждена его гибель.

Если у защитника не было близких родственников первой линии, часть выплат — обычно 20% от основной суммы — распределяется между совершеннолетними детьми, братьями или сестрами.

Для оформления помощи следует обратиться в командование воинской части, где служил пропавший, с соответствующим заявлением. К ней обязательно прилагаются копии паспорта, идентификационного кода, документов, подтверждающих родственную связь, номер банковского счета для начисления денег, а также доказательства факта исчезновения военного.

Следует также учитывать, что в редких случаях государство может отказать в выплатах. В частности, если будет доказано, что военный самовольно покинул место службы, сознательно исчез или нарушил закон. Поэтому важно собирать все необходимые документы и следить за официальной информацией Минобороны или Министерства по делам ветеранов.

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