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Экономика

На какую доплату имеют право пенсионеры после 80 лет

Цихоцкая Мария

На какую доплату имеют право пенсионеры после 80 лет
Пенсионеры за 80 имеют право на дополнительные выплаты

Государство Украина заботится о благосостоянии своих граждан, в частности о пенсионерах. Особое внимание уделяют старикам, достигшим 80-летнего рубежа. Для них предусмотрены дополнительные финансовые выплаты, призванные улучшить их материальное положение и обеспечить достойный уровень жизни. Об этом пишет 24 tv.ua.

Основные виды доплат для пенсионеров от 80 лет:

  1. Автоматическая доплата в размере 570 гривен:
    • Условие получения: Достижение 80-летнего возраста.
    • Особенности: Выплата назначается автоматически без дополнительного заявления.
    • Ограничение Доплата не начисляется, если общий размер пенсии превышает 10 340,35 гривен.
  2. Дополнительная доплата для лиц, нуждающихся в постоянном уходе:
    • Условия получения:
      • Возраст от 80 лет.
      • Наличие заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.
      • Проживание самостоятельно.
    • Размер: 944 гривны в месяц.
    • Оформление: Необходимо подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионный фонд вместе с необходимыми документами.

Какие документы необходимы для оформления дополнительной доплаты?

  • Заявление: заполняется по установленной форме.
  • Заключение врачебно-консультативной комиссии: Подтверждает необходимость постоянного постороннего ухода.
  • Паспорт: Документ, удостоверяющий личность.
  • Идентификационный код: Необходим для идентификации налогоплательщика.

Куда обращаться за оформлением?

Обратиться за оформлением дополнительной доплаты можно в органы социальной защиты по месту жительства или в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

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