На какую пенсию имеют право родственники погибших военных: ответ ПФУ

В Украине семьи погибших или пропавших без вести военных имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца. Этот вопрос урегулирован законом №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", который определяет порядок и условия назначения таких выплат, в частности для жен и родителей бойцов.

В соответствии с действующим законодательством, матери и жены военнослужащих, погибших во время прохождения службы или исполнения обязанностей, могут получить досрочную пенсию по достижении 50 лет, если имеют не менее 20 лет страхового стажа. Однако по достижении 55-летнего возраста такая пенсия назначается независимо от продолжительности стажа, что значительно упрощает процедуру получения выплат для старших родственников погибших. Об этом пишет Новости. Live.

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Пенсии также могут начисляться по другим условиям, например, независимо от возраста, если речь идет о категориях лиц, указанных в части 3 статьи 114 закона №1058 (в частности, шахтеры). Также допускается назначение пенсии на льготных условиях или с пониженным пенсионным возрастом с учетом наличия инвалидности или особых условий труда.

Что касается размеров выплат, то в 2025 году предусмотрены следующие нормы: одному из родителей или жене/супругу погибшего военного принадлежит 70% от его денежного довольствия. Такой же процент начисляется ребенку, если он единственный в семье. Если детей двое или больше, каждый из них получает по 50% обеспечения.

Кроме того, независимо от причин смерти военнослужащего, к каждому члену семьи применяется минимальный предел пенсии — не ниже двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Максимальный размер выплаты ограничивается такими десятью минимумами. Это правило касается каждого нетрудоспособного члена семьи в отдельности.

Напомним, мы уже писали, на какие выплаты имеют право родственники военных, пропавших без вести.

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