На какую пенсию может рассчитывать украинец с 50 годами стажа

Лица, имеющие 50 лет трудового стажа, будут иметь право на пенсию, которая составит 50% от их заработной платы. В определенных ситуациях такая пенсия может превышать средний размер пенсионных выплат в Украине.

Возраст выхода на пенсию определяется в зависимости от количества приобретенного страхового стажа: это может быть в 60, 63 или 65 лет. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на данные Федерации профсоюзов.

Размер пенсионных выплат рассчитывается отдельно для каждого пенсионера. Он определяется в зависимости от продолжительности страхового стажа, возраста лица и уровня заработной платы, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд. Сегодня расчет пенсии осуществляется по общей формуле: пенсия = заработная плата × коэффициент страхового стажа.

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Коэффициент страхового стажа определяется как произведение количества лет страхового стажа на показатель стоимости одного года этого стажа, деленный на 12. Иначе говоря, общий стаж умножается на 0,01. Например, при 50 годах стажа коэффициент будет составлять 0,5.

Рассчитаем сумму пенсионных выплат при выходе на пенсию в 60 лет:

при зарплате 8000 грн – 8000 × 0,5 = 4000 грн;

при зарплате 15 000 грн. – 15 000 × 0,5 = 7 500 грн.;

при зарплате 20 000 грн. – 20 000 × 0,5 = 10 000 грн.;

при зарплате 30 000 грн. – 30 000 × 0,5 = 15 000 грн.

Ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 15 тыс. грн.

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