На карибском острове за рекордную сумму продали бывшее имение Рокфеллера

На карибском острове Сен-Бартелеми продали имение, которым в разные годы владели миллиардер Дэвид Рокфеллер и российский олигарх Роман Абрамович. Имение продали за рекордные 136 млн долларов, несмотря на то, что оно было необитаемым в течение нескольких лет и частично разрушено из-за ураганов.

Как сообщает WSJ, имение площадью 52,6 га купил владелец Aspire Commodities Адам Синн. Предыдущими его владельцами были супруги продюсеров Стив и Линда Хорн. Продюсеры использовали его как дом для отдыха до тех пор, как здание пострадало из-за ураганов.

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Известно, что в 1957 году Дэвид Рокфеллер приобрел два участка земли на Сен-Бартельме. На одном из участков площадью 27 га над пляжем Colombier он построил дом. Это стало началом превращения бедного острова на место для "элитного туризма". Там Рокфеллер построил и бунгало с видом на океан, теннисные корты, бассейны, павильоны для отдыха.

После возведения Рокфеллером имения Сен-Бартелеми стали называть "островом миллионеров", поскольку многие богачи начали строить там дома и покупать недвижимость.

WSJ напоминает, что остров Сен-Бартельми находится под юрисдикцией Франции, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину на Сен-Бартельме, по данным французских властей, была заморожена недвижимость Абрамовича на сумму около 1 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Абрамович пытался продать футбольный клуб "Челси", но британское правительство остановило этот процесс.

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