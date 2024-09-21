На Кубани в рф загорелась база 'Молькино', где размещались вагнеровцы (видео)

В Краснодарском крае россии произошел масштабный пожар на военной базе, где на протяжении 10 лет (до 2023 года) размещались наемники ЧВК "Вагнер". Пожар охватил штаб и административные здания военной базы "Молькино" вблизи города Горячий Ключ.

О пожаре сообщили в Telegram-канале вагнеровцев "Оркестр". Отмечается, что в Молькино, где почти десять лет размещалась база ЧВК "Вагнер", горят административные сооружения.

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"Во время пребывания компании там располагались штаб и "фильтр". "Музыка" покинула Молькино в конце июля 2023 года, знаковое место занял "Африканский корпус"", – говорится в сообщении.

Пожар на базе Молькино. Источник: Скриншот с видео Пожар на базе Молькино. Источник: Скриншот с видео

Пожар на базе Молькино. Источник: Скриншот с видео Пожар на базе Молькино. Источник: Скриншот с видео

Пожар на базе Молькино. Источник: Скриншот с видео Пожар на базе Молькино. Источник: Скриншот с видео

Пожар на базе Молькино. Источник: Скриншот с видео Пожар на базе Молькино. Источник: Скриншот с видео

17 июля 2023 года в Краснодарском крае закрылась основная база ЧВК "Вагнер", расположенная на военном полигоне Молькино в районе города Горячий Ключ. Вагнеровцы объявили, что перемещаются на новые места дислокации. Официально эта база была закрыта 30 июля 2023 года.

Напомним, в ночь на 21 сентября сразу семь регионов россии были атакованы сотней БПЛА, в частности, беспилотники атаковали Тихорецкий район Краснодарского края и попали в состав с боеприпасами в поселке Каменное. А у поселка Октябрьское Тверской области беспилотники атаковали 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ).

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