На Луне хотят построить железную дорогу, которая будет соединять разные базы на природном спутнике Земли

На поверхности Луны может появиться железнодорожная система. Она будет соединять лунные базы и служить для перевозки людей, запасов и ресурсов.

По информации издания The Independent, амбициозный проект, вероятно, будет воплощен в жизнь уже в ближайшие десять лет. Это стало возможным благодаря утверждению плана развития от правительственного агентства США.

Американское оборонное агентство DARPA поможет финансировать новаторский проект, основанный компанией Northrop Grumman в прошлом году. Этот проект преследует цель развития "лунной экономики", и он набирает обороты с ростом глобального интереса к экспедициям на Луну.

Издание сообщает, что как Китай, так и США планируют основать лунные базы в течение следующих лет, и ожидается, что миссия NASA "Артемида" будет первой, которая "вернет" людей на естественный спутник Земли.

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Планируется, что инфраструктура лунных железных дорог позволит перевозить людей, материалы и ресурсы, необходимые для коммерческих предприятий, которые будут созданы на Луне.

"Это будет способствовать развитию космической экономики для Соединенных Штатов и международных партнеров", – говорится в заявлении Northrop Grumman.

После того как компания Northrop Grumman была выбрана для исследования возможностей лунной архитектуры LunA-10, теперь она будет активно работать над созданием прототипа лунной железной дороги.

"Фирма также будет изучать различные способы строительства, эксплуатации и ремонта сети поездов на Луне, что, вероятно, будет включать разработку роботов, способных выполнять ключевые задачи. Менеджер программы DARPA Майкл Наяк заявил, что в ближайшее десятилетие в лунной экономике произойдет "большой сдвиг парадигмы", – отмечает The Independent.

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