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На Марсе обнаружили необычные круглые дюны (фото)

Игорь Романько

Ученые увидели круглые дюны на Марсе

Университет Аризоны опубликовал изображение необычно округлых дюн на поверхности Марса, сделанное орбитальной станцией MRO. Склоны дюн крутые и направлены на юг, что свидетельствует о направлении ветра, но их круглая форма указывает на изменение воздушных потоков.

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Как и на Земле, на Марсе есть смена времен года. Сейчас на планете заканчивается зима в северном полушарии, следящий за ней аппарат MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) с орбиты. Во время наблюдений за таянием инея на поверхности планеты камера высокого разрешения HiRise сделала снимки почти идеально круглых пятен.

Это песчаные дюны, перемещаемые марсианскими ветрами. Их склоны наклонены к югу, но округлость дюн свидетельствует о том, что воздушные потоки на Марсе изменяются. Изображение дюн получено MRO на высоте около 300 километров над поверхностью планеты.

Круглые марсианские дюны с высоты 300 км

Ранее в NASA показали снимок таинственных отложений в кратерах на Марсе, сделавших аппарат HiRise космического корабля Mars Reconnaissance Orbiter. А также ранее в NASA показали фото солнечных лучей на Марсе, пробивающихся сквозь тучи.

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