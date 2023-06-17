На острове Уайт возле Британии обнаружили останки неизвестного ранее динозавра (фото)

На острове Уайт в проливе Ла-Манш были обнаружены окаменевшие остатки неизвестного вида панцирных динозавров, что является важным открытием. Последние останки подобного большого ящера на острове были найдены в 1865 году. Новый вид, обнаруженный в этот раз, относится к семейству анкилозавров, имеющих панцирь и покрытые шипами части тела, такие как шея, плечи и хвост.

Статья о находке была опубликована в Journal of Systematic Palaeontology и подробно описывает обнаружение нового вида динозавра.

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Хотя внешний вид динозавра показывает его ужасающий вид с броней и шипами, эти структуры на самом деле служили для самозащиты от хищников, поскольку этот вид был вегетарианским и не нападал на других животных.

Находка окаменелостей принадлежит к слою почвы, возрастом от 66 до 145 миллионов лет. Вид получил название Vectipelta barretti в честь профессора Пола Барретта, работающего в лондонском Музее естествознания.

Сам профессор Баррет выразил свою благодарность за такое уважение и поблагодарил за возможность представить себя в мире таким образом, улыбнувшись, что любое внешнее сходство с динозавром случайно.

Ученые сравнили новый вид с другими известными анкилозаврами, в частности с Polacanthus foxii, ранее обнаруженными на острове. Выявленные разницы в строении позвоночника и костей таза, а также большее количество шипов в новом виде подтверждают их отличия.

Также отмечено, что большее сходство нового вида анкилозавров, найденных в Китае, свидетельствует о возможном перемещении этих животных между Европой и Азией в раннем меловом периоде.

Стюарт Понд, сотрудник лондонского Музея естествознания, выразил убежденность, что это открытие поможет пересмотреть другие подобные находки и внесет вклад в понимание разнообразия динозавров, живших в Англии.

Команда археологов, занимавшаяся раскопками, считает, что место находки имеет большое значение для понимания причин вымирания динозавров. Существует несколько теорий о массовой гибели этих гигантских рептилий, среди которых столкновение Земли с астероидом и извержение супервулкана.

Напомним, в Индии нашли саркофаги "на ножках" в возрасте 4000 лет.

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