На пляже в Великобритании найдены доисторические следы динозавра

Во время отдыха на пляже в Англии семья обнаружила старинные следы динозавров. На берегу Сассекса появилось восемь отпечатков, после того как волны и дождь смыли песок, прикрывавший скалы.

Об этом сообщает издание The Argus. Невероятную находку обнаружили Вики Баллинджер со своими дочерьми, Лайлой и Имми, гулявшими по пляжу Бексгилл.

"На самом деле очень интересно увидеть эти удивительные следы, которые мы с детьми нашли во время прогулки. Они были в восторге, что смогли посмотреть след динозавра и ходить там, где ходило доисторическое существо. Возможно, это был игуанодон", – рассказала Вики.

Скалы, где находится Бексгилл, образовались около 140 миллионов лет назад и хранят остатки динозавров, когда-то обитавших в этих краях.

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В этой местности в течение длительного времени обнаруживали остатки разных доисторических рептилий, среди них были игуанодон, мегалозавр, барионикс, полакант и зуб животного типа велоцираптора. Большинство из них можно увидеть в музее Бексгилла.

В январе в этом же районе также нашли четыре новых следа игуанодонов, которым, по предположению, около 130 миллионов лет.

На сайте музея Бексгилла сообщается, что находящиеся здесь окаменелости в большинстве своем идентифицированы как останки игуанодона.

"Бексгилл известен ископаемыми следами динозавров, которые иногда можно увидеть на пляже, большинство из них приписывают следам игуанодонов. Также были найдены останки бронированного растительноядного динозавра гилеозавра, мясоедного мегалозавра и барионикса, а также фрагменты других меньших динозавров".

Ранее ученые обнаружили в перьях птиц древний узор. Его исследование является важным шагом в понимании того, как динозавры превратились в птиц.

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